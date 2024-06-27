Эксперты рекомендуют: топ-10 недорогих и надежных кроссоверов с пробегом

Ища доступный вариант при покупке кроссовера, стоит обратить внимание на вторичный рынок. Здесь можно отыскать множество практичных автомобилей по доступной цене. Однако не забудьте учесть рекомендации экспертов по выбору моделей.

Так, специалисты из WhatCar провели анализ и сформировали список лучших подержанных кроссоверов, которые рекомендуются к приобретению в 2024 году. Эти автомобили отличаются долговечностью и надежностью в использовании. Отдельные модели из этого списка значительно потеряли в цене на вторичном рынке, что может стать приятным бонусом для будущих владельцев.

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Основными параметрами для составления рейтинга стали надежность и практичность, которые часто являются ключевыми характеристики, на которые обычно ориентируются покупатели.

Лучшие подержанные кроссоверы в 2024 году:

Mazda CX-5; Skoda Karoq; SEAT Ateca; Volvo XC40; BMW X1; Volkswagen Tiguan; Peugeot 3008; Hyundai Tucson; Kia Sportage; Nissan Qashqai.

Напомним, ранее эксперты назвали топ-12 самых надежных автомобилей, которые проедут 800 тыс. км.

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