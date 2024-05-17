Эксперты раскрыли четыре секрета, как бороться с жирными волосами: результат вас удивит

Обычно считается, что жирность волос является результатом загрязнения или воздействия окружающей среды, однако основная причина заключается в функционировании сальных желез на коже головы, продуцирующих кожный жир. Этот жир важен для здоровья волос, но его избыток может вызвать массные волосы.

По информации News Bytes, для решения этой проблемы рекомендуется адаптировать вашу повседневную рутину по уходу за волосами.

Оптимальная частота мытья волос

Не поддавайтесь искушению мыть волосы каждый день. Это может вызвать неожиданный эффект: сальные железы могут начать производить больше жира, пытаясь компенсировать частое мытье. Лучше ограничить мытье волос до 2-3 раз в неделю.

Выбор шампуней

Для контроля излишка жира используйте глубоко очищающий шампунь один раз в неделю. Это позволит избежать излишней стимуляции сальных желез, обеспечивая при этом глубокую очистку. Также не забывайте о кондиционере, особенно обращая внимание на кончики волос, чтобы поддерживать их здоровье и гидратацию.

Использование продуктов без силикона

Рассмотрите возможность минимизации использования продуктов для волос, содержащих силиконы, ведь они могут способствовать увеличению жирности. Силиконы склонны притягивать грязь и пыль, что может сделать волосы более тяжелыми и более склонными к жирности.

Ограничение прикосновений к волосам

Частые прикосновения к волосам могут переносить на них жир из рук, что усугубляет проблему жирности. Попытайтесь избегать чрезмерного контакта с волосами, чтобы уменьшить распределение жира по волосам и сохранить его свежесть на более долгое время.

Напомним, раньше мы рассказывали, как правильно мыть голову, чтобы волосы сияли.

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