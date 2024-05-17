Експерти розкрили чотири секрети, як боротися з жирним волоссям: результат вас здивує

Зазвичай вважається, що жирність волосся є результатом забруднення або впливу навколишнього середовища, однак основна причина полягає у функціонуванні сальних залоз на шкірі голови, які продукують шкірний жир. Цей жир є важливим для здоров’я волосся, але його надлишок може спричинити масне волосся.

За інформацією News Bytes, для вирішення цієї проблеми рекомендується адаптувати вашу повсякденну рутину догляду за волоссям.

Оптимальна частота миття волосся

Не піддавайтеся спокусі мити волосся кожного дня. Це може викликати несподіваний ефект: сальні залози можуть почати виробляти більше жиру, намагаючись компенсувати часте миття. Краще обмежити миття волосся до 2-3 разів на тиждень.

Вибір шампунів

Для контролю надлишку жиру використовуйте глибоко очищувальний шампунь один раз на тиждень. Це дозволить уникнути зайвої стимуляції сальних залоз, забезпечуючи при цьому глибоке очищення. Також не забувайте про кондиціонер, особливо звертаючи увагу на кінчики волосся, щоб підтримувати їх здоров’я та гідратацію.

Використання продуктів без силікону

Розгляньте можливість мінімізації використання продуктів для волосся, які містять силікони, адже вони можуть сприяти збільшенню жирності. Силікони схильні притягувати бруд і пил, що може зробити волосся важчим і більш схильним до жирності.

Обмеження дотиків до волосся

Часті дотики до волосся можуть переносити на нього жир з рук, що погіршує проблему жирності. Спробуйте уникати надмірного контакту з волоссям, щоб зменшити розподіл жиру по волоссю та зберегти його свіжість на довший час.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно мити голову, щоб волосся сяяло.

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