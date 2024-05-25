Эксперты объяснили, чем прикормить помидоры, чтобы выросли большие и сладкие

Внесение удобрений играет немаловажную роль в общем здоровье и жизнеспособности растения томатов. Кроме того, при сборе урожая это помогает получить обильный урожай.

Хотя на рынке много удобрений, предназначенных для помидоров, садоводы могут попробовать бытовые средства. Эксперты утверждают, что помидоры очень любят кофейную гущу, сообщает Express.co.uk.

Основная причина того, что эта идея о том, что кофейная гуща может помочь удобрить ваши растения томатов, заключается в том, что растения помидоров процветают на слабокислой почве. Кофейная гуща содержит около двух процентов азота, а также разные количества фосфора и калия, которые очень важны для роста томатов.

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Возьмите примерно одну чашку кофейной гущи, рассыпав вокруг основания растения помидоров, и вотрите ее в верхний слой почвы. Это поможет кофейной гуще расщепиться и начать выделять питательные вещества в землю.

Садоводы также могут приготовить настой, добавив две чашки кофейной гущи в пятилитровое ведро воды. Дайте раствору настояться несколько часов или ночь, а затем используйте как жидкое удобрение.

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