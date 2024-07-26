Домашние булочки Бао: лучший рецепт
Азиатская кухня известна своими насыщенными вкусами и необычными блюдами, способными удивить даже самых опытных гурманов. Одним из таких блюд есть булочки Бао.
Давайте приготовим эту вкусность вместе!
Ингредиенты для теста:
• Молоко теплое – 100 мл;
• Вода теплая – 100 мл;
• Сахар – 1 ч.л;
• Соль - ½ ч.л;
• Дрожжи – 1 ст.л;
• Мука – 400-450 г;
• Масло.
Для начинки:
• Говядина - 300 г;
• Лук синий - ½ шт;
• Перец сладкий – 100 г;
• Соевый соус – 3 ст.л;
• Томатная паста — 1 ст.л;
• Кунжут – 10 г;
• Петрушка.
Способ приготовления:
1. Смешать все ингредиенты для теста, кроме растительного масла и замесить тесто.
2. В глубокую миску на дно влить немного растительного масла, положить тесто, и сверху тоже смазать растительным маслом.
3. Накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник, чтобы подошло.
4. Раскатать тесто, вырезать круги, как на видео. Смазать растительным маслом, свернуть вдвое и внутрь положить небольшой кусок пергамента.
5. Готовить на пергаменте в пароварке в течение 15-20 мин до готовности.
6. Говядину нарезать небольшими кусочками и обжарить.
7. Добавить лук, перец и жарить еще несколько минут.
8. Добавить соевый соус, томат, кунжут и довести до готовности.
9. Начинить булочки, украсить и подавать горячими.
Храните, чтобы в любой момент готовить корейские вкусности у себя дома.