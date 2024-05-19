До встречи или до происков: что значит, если дома завелся паук

Что значит увидеть дома паука

Пауки часто становятся гостями наших домов, вызывая у многих людей страх и неприятные эмоции.

Однако, с давних времен с этими членистоногими связано множество примет и предрассудков, предвещающих как счастливые события, так и неприятности. Об этом пишет apostrophe.ua.

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Почему пауки появляются в доме?

Пауки – естественные обитатели дикой природы, но они просто могут поселиться и в человеческом жилище. Их привлекают комфортные условия и наличие пищи – мух, комаров, тараканов.

Пренебрежение чистотой и санитарными нормами также способствует появлению этих членистоногих.

Приметы, связанные с пауками:

Встреча с пауком утром предвещает удачный день, днем – новая любовь.

предвещает удачный день, – новая любовь. Внезапное падение паука на голову сулит неожиданный большой доход.

сулит неожиданный большой доход. Паук, спускающийся на паутинке перед вами, предвещает долгожданную встречу.

предвещает долгожданную встречу. Паук над столом во время еды предостерегает о происках недоброжелателей.

Как избавиться от пауков?

Если пауки в вашем доме стали нежелательными гостями, можно принять следующие меры:

Заделать щели в дверях, окнах и вентиляционных проемах.

в дверях, окнах и вентиляционных проемах. Провести генеральную уборку, тщательно очистив все труднодоступные места.

тщательно очистив все труднодоступные места. Удалить из дома лишний хлам, где могут прятаться пауки.

где могут прятаться пауки. Регулярно убирать входную зону, порог, прихожую.

входную зону, порог, прихожую. Навести порядок на балконе.

Бороться с насекомыми, служащими едой для пауков.

Помните:

Не стоит убивать пауков без надобности. Эти членистоногие – полезные хищники, регулирующие популяцию насекомых-вредителей.

Если вы боитесь пауков, лучше не пытаться убить их самостоятельно, а обратиться к специалистам по дезинсекции.

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