Для зрелых женщин: названы цвета волос, которые способны омолодить на 10 лет

Стилисты выделили четыре модных оттенка волос, которые прекрасно справляются с эффектом лифтинга лица. Кроме того, эти цвета придают локонам густоту и объем, что позволяет каждой женщине чувствовать себя привлекательной.

Команда UAportal совместно с ТСН рассказывает, какие оттенки красок для волос имеют омолаживающий и корректирующий эффект.

Медные и рыжие оттенки

Идеальные оттенки волос для женщин 50+. Источник: pixabay Идеальные оттенки волос для женщин 50+. Источник: pixabay

Женщинам в возрасте 40-50 лет прекрасно подойдет этот яркий цвет волос. Насыщенный медный оттенок подчеркнет глаза, сделает их более выразительными. Кроме того, рыжие цвета имеют не только омолаживающий, но и корректирующий эффект, что делает их идеальными для зрелых женщин, поскольку они создают естественный лифтинг лица.

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Карамельные оттенки

Идеальные оттенки волос для женщин 50+. Источник: pixabay Идеальные оттенки волос для женщин 50+. Источник: pixabay

Карамельный цвет подходит для всех типов кожи, это может быть как блонд, так и светлый каштан. Важно отметить, что карамельный оттенок является трендом 2024 года, поэтому каждая женщина с таким цветом волос будет выглядеть стильно и потрясающе.

Естественный русый

Идеальные оттенки волос для женщин 50+. Источник: pixabay Идеальные оттенки волос для женщин 50+. Источник: pixabay

Этот оттенок является идеальным выбором для женщин, которые стремятся к омоложению. Он скроет возрастные изменения на коже и сделает волосы визуально объемнее. Русый может быть как теплых, так и холодных оттенков, поэтому каждая женщина сможет найти свой идеальный вариант.

Шоколадные оттенки

Идеальные оттенки волос для женщин 50+. Источник: pixabay Идеальные оттенки волос для женщин 50+. Источник: pixabay

Эти цвета станут настоящим спасением для женщин, которые хотят выглядеть моложе и подчеркнуть свою естественную красоту. Волосы в таком цвете выглядят более густыми и здоровыми. Кроме того, шоколадный цвет уже несколько лет подряд остается на пике популярности и еще долго не потеряет своих позиций.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, какие омолаживающие стрижки точно стоит сделать женщинам за 45.

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