Для идеального варенья: эксперт рассказал, сколько сахара надо на 1 кг фруктов или ягод

Обычно количество сахара, которое нужно добавить к фруктам или ягодам для приготовления варенья, зависит от их естественной сладости. Так, для сладких ягод чаще всего рекомендуют использовать от 400 до 500 граммов сахара, тогда как для кислых фруктов нужно добавить примерно вдвое больше.

Например, для килограмма вишен может понадобиться до одного килограмма сахара. Об этом пишет ТСН.

Известный шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко считает, что старые кулинарные книги, которые советуют использовать сахар в количестве, равном весу ягод, ошибаются. По его мнению, сахар не улучшает вкус ягод. Он предлагает добавлять лишь полкилограмма сахара на килограмм ягод, а если ягоды кислые, например, те же вишни, то увеличить количество сахара до 600 граммов, но не более.

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Клопотенко также советует, что для менее сочных фруктов и ягод, их следует засыпать сахаром на ночь, чтобы они пустили сок, а затем варить их на следующий день.

Чем отличаются варенье, джемы и конфитюры

Что касается отличий между вареньем, джемами и конфитюрами, Клопотенко объясняет, что все эти продукты готовят из свежих ягод, фруктов, а иногда и овощей.

Джем характеризуется однородной консистенцией и может иметь разную густоту в зависимости от времени варки. Для загущения джема можно добавить яблочный пектин. Варенье содержит целые ягоды или их большие куски. Конфитюр занимает промежуточное место между джемом и вареньем, имея неоднородную структуру, но без целых ягод только с кусочками.

Напомним, мы уже писали о вкусном клубничном варенье, которое можно приготовить без сахара.

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