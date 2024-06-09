Для чего помидорам рыбьи кости: садовник с опытом раскрыл собственный секрет

Городской садовник Пабло Кинтеро Рестрепо поделился своим "рыбным" трюком, помогающим без проблем выращивать спелые и сочные помидоры. Этот метод позволяет уменьшить затраты на дорогостоящие удобрения и добиться отличных результатов.

В интервью The US Sun он рассказал, что использование рыбьих костей добавляет питательные вещества в почву, что положительно влияет на рост и качество помидоров.

Рестрепо также отметил важность правильного выбора растений для начинающих. Он рекомендует начать с простых в уходе растений, таких как розмарин, шалфей, орегано, чабрец и перец чили. Эти травы не требуют много места и легко выращиваются, что делает их идеальными для городских садоводов.

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Садовод также подчеркнул, что подготовка почвы с питательными веществами является ключевым фактором успешного выращивания растений. Многие новички допускают ошибку, сажая растения в любую почву без предварительной подкормки. Рестрепо отметил важность обеспечения почвы всеми необходимыми элементами, чтобы она могла питать растения.

Помимо удобрений Пабло Кинтеро Рестрепо рекомендует использовать природные пестициды для защиты растений от вредителей. Один из его любимых рецептов включает в себя воду, мыло, растительное масло и пищевую соду. Это простое, но эффективное средство помогает держать жуков на расстоянии и защищает урожай от повреждений.

Садовод также советует новичкам проводить исследования относительно растений, которые они хотят выращивать, и быть готовыми к возможным ошибкам. К примеру, посадка растений не в тот сезон является распространенной ошибкой. Важно узнать, какие овощи можно сажать в конкретный период, чтобы избежать разочарований и добиться наилучших результатов.

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