Для чего класть в стиральную машину губку для мытья посуды: хозяйки поделились поразительным лайфхаком

Знакома ли вам проблема, когда после стирки на любимой одежде появляются неприглядные катышки из шерсти? Не спешите выбрасывать вещи в помойку! Существует множество способов избавиться от волос, не вредя ни машине, ни одежде. Об этом пишет "Все о стиральной машине и бытовой технике".

Губка для посуды:

Перед стиркой положите новую губку для посуды в барабан.

Во время стирки губка притянет к себе шерсть, оставляя вашу одежду и стиральную машину чистыми.

Если вы стираете много вещей или на одежде много шерсти, можно использовать несколько губок.

Влажные салфетки:

Бросьте в барабан 1-2 влажные салфетки.

Во время стирки салфетки будут действовать как щетки, собирая шерсть с одежды.

Салфетки также впитают часть шерсти, не позволяя ей попасть в сливную систему.

Специальные шарики для стирки:

Эти шарики изготавливаются из резины или силикона с мелкими шипами.

Во время стирки шарики цепляют шерсть из одежды.

Шарики для стирки можно многократно использовать.

Стиральные мешки:

Поместите вещи в специальные стиральные мешки перед стиркой.

Это поможет минимизировать попадание шерсти в барабан машины.

Стирайте мешки в режиме деликатной стирки.

Теннисные мячики:

Бросьте в барабан несколько теннисных мячиков.

Во время стирки мячики будут подпрыгивать и сбивать шерсть с одежды.

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Дополнительные советы:

Перед стиркой удалите из одежды максимальное количество шерсти вручную с помощью щетки для одежды или липкого ролика.

Используйте режим стирки с холодной водой.

Горячая вода может "запечатать" шерсть на одежде, делая ее более трудноудаляемой.

Добавьте в стиральную машину бельевой кондиционер.

Кондиционер поможет размягчить шерсть и сделать ее более скользкой, что облегчит ее сбор.

После стирки очистите фильтр стиральной машины от шерсти.

Протрите барабан и дверцу машины влажной тряпкой.

Ловушки для шерсти в стиральной машине:

Существует несколько типов ловушек для шерсти в стиральной машине:

Сетки для улавливания шерсти: эти сетки обычно помещаются в барабан стиральной машины перед стиркой. При стирке шерсть попадает в сетку, а не в барабан машины.

эти сетки обычно помещаются в барабан стиральной машины перед стиркой. При стирке шерсть попадает в сетку, а не в барабан машины. Шарики для стирки: как уже упоминалось выше, эти шарики изготавливаются из резины или силикона с мелкими шипами. Во время стирки шарики цепляют шерсть из одежды.

как уже упоминалось выше, эти шарики изготавливаются из резины или силикона с мелкими шипами. Во время стирки шарики цепляют шерсть из одежды. Устройства для улавливания шерсти, крепящиеся к шлангу: Эти устройства крепятся к сливному шлангу стиральной машины. При сливах воды из машины шерсть попадает в устройство.

Эти устройства крепятся к сливному шлангу стиральной машины. При сливах воды из машины шерсть попадает в устройство. Специальные липкие ролики: их можно использовать, чтобы удалить шерсть из одежды перед стиркой.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в машинку.

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