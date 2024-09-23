Десерт для принца: что вы не знаете о вафлях

Вафли! Большинство, конечно же, сразу думает о сладких хрустящих галетных вафлях, которые мы обычно берем к кофе или чаю. А вот в Европе и Америке вафли – совершенно другие. Мягкие, сдобные и бисквитные. К тому же, в разных странах – разные. Где-то они изящные, тонкие и хрустящие, где-то большие, плотные, пышные... Но наибольшей популярностью пользуются бельгийские вафли. О них я вам расскажу.

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Для початку – трохи "вафельної" історії. Кажуть, що вафлі подавали до столу ще у Стародавній Греції, але тоді це були, швидше, оладки із сиру та трав, які готували на гарячому камінні.

Згідно з іншою версією, вафлі з'явилися в Німеччині у XIII столітті. Та й саме слово "вафля" походить від німецького "wâfel" - перекладається як "стільники", "комірки". Хоча тоді вони були мало чим схожі на вафлі. Перші вафлі готували з тіста, що залишилося, розведеного водою з глазур'ю з сиропу - ніяких тобі вишукувань, начинок і т.п.

Проте вафлі припали до смаку не тільки жителям Німеччини, а й Франції, Бельгії, Чехії. Щоправда, доступні вони тоді були лише знаті, а сам рецепт зберігався у суворій таємниці – і так, у кожній країні він відрізнявся.

Бельгійські вафлі є двох видів: льєзькі та брюссельські. І історія бельгійських вафель починається саме з Льєжа.

У XVIII столітті принц Льєжський попросив свого кондитера спекти йому щось таке цікаве. Кондитер поекспериментував і додав шматочки цукру прямо в тісто, завдяки чому готовий виріб вийшов щільним, смачним, з вкрапленнями карамелізованого цукру. Так з'явилися тверді та хрусткі вафлі льєж.

Льєзькі вафлі, як правило, роблять круглою або овальною формою, а їдять як гарячими, так і холодними.

Брюссельські вафлі - повітряні та м'які через високий вміст збитих білків та дріжджів у тесті. Їх подають теплими, присипаними цукровою пудрою, збитими вершками, розтопленим шоколадом чи фруктами. Класичний дует - вафлі з полуницею чи бананами.

Брюссельські вафлі – прямокутної форми. Серед рецептів для святкового столу є й несолодкі закусочні варіанти із начинкою із сиру, шинки, паштету.

Світ дізнався про бельгійські вафлі у 1958 році. Тоді у Брюсселі відбулася Всесвітня виставка, на якій і були представлені ці вафлі.

Самі бельгійські вафлі – це товстий вафельний лист (гофра), який готується на основі тіста-емульсії з високим вмістом білків та дріжджів. Ароматні, маслянисті, м'які – вони всім припали до смаку.

Небельгійські вафлі: які ще є

Окрім знаменитих бельгійських вафель, відомі й інші.

Австрійські (віденські) вафлі — м'які всередині та хрусткі зверху, тонкі, великі. Між вафельними листами можна покласти будь-яку начинку і у вас вийде пиріг.

Американські вафлі — так само великі за розміром, але на відміну від віденських, вони товсті і щільні. Це тому, що їх готують на розпушувачі.

Англійські вафлі - їх готують з картопляних пластівців, овочів та олії. Перед подачею вафлі підсмажують до красивої хрусткої скоринки.

Голландські вафлі або стропвафлі – готують із додаванням коричневого цукру. Зовні це кружки, начинені карамельним сиропом – він склеює листи та утворює між ними тягучу нугу.

Чеські вафлі або хустки, або карловарські вафлі - це 2 кружки тонкого вафельного тіста, поверхня яких покрита візерунками і тому вони нагадують монетки. Можливо, тому вафлі і називаються платівки: латини oblatio – "принесення, пропозиція, дар"). Оплати можна зустріти лише у Чехії.

Норвезькі вафлі, або крумкаке - до складу цих вафель входить всього 5 інгредієнтів: борошно, олія, яйця, цукор та вершки.