Держат объем до 6 месяцев: лучшие стрижки для тонких и непослушных волос

Стилисты и парикмахеры советуют женщинам в летний период выбирать воздушные стрижки с объемом, которые сохранят свою форму на длительное время. В жаркую погоду кожа головы склонна к потоотделению, что приводит к потере объема волос, особенно если они тонкие и поврежденные.

Команда UAportal подготовила несколько стрижек, которые будут идеальным выбором для летнего сезона 2024.

Боб-каре

Боб-каре. Источник: pixabay.com Боб-каре. Источник: pixabay.com

Эта прическа является универсальным выбором, который прекрасно подойдет каждой даме. Она не только обновляет внешность, но и идеально подходит к любому типу волос. Особенно это пригодится тем, кто имеет тонкие и легко повреждаемые волосы, поскольку стрижка придает им объем и здоровый вид благодаря текстурным прядям. Стрижка может адаптироваться как для коротких волос, так и для волос средней длины, делая ее идеальной для летнего сезона и добавляя свежести и игривости в ваш образ. Кроме того, боб-каре не требует сложной укладки - она естественно принимает нужную форму после мытья. Для придания экстра объема можно использовать легкий крем, который не будет утяжелять нежные пряди.

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Пикси

Пикси. Источник: pixabay.com Пикси. Источник: pixabay.com

Эта стрижка обладает только плюсами. Она является идеальным вариантом для горячего летнего периода, ведь длина волос является оптимальной. Специальная техника стрижки обеспечивает легкость прядям, которые не слипаются и красиво двигаются во время ходьбы. Пикси - это выбор смелых и независимых женщин, готовых к радикальным изменениям в своем стиле и тех, которые не боятся экспериментировать с длиной волос. Кроме того, прическа выглядит омолаживающе, скрывает признаки старения кожи и придает объем волосам в нужных местах. Пикси не требует сложного ухода, а если добавить асимметричную длинную челку, можно достичь баланса овала лица и избежать лишней тяжести в нижней его части. Стрижка сохраняет форму в течение 6-8 месяцев, легко подрастает и подходит дамам всех возрастных категорий.

Ранее мы рассказывали, что стилисты назвали идеальную стрижку для женщин всех возрастов.

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