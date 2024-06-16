День отца 2024: как красиво поздравить папу с праздником

В третье воскресенье июня, которое в этом году приходится на 16 число, в Украине празднуют особый день - День отца 2024. Это время, когда дети и уже взрослые выражают свою любовь и благодарность своим отцам. Этот праздник появился в календаре не так давно, в 2019 году, благодаря указу тогдашнего президента Петра Порошенко. Хотя история Всемирного Дня отца достигает 1966 года, когда его впервые начали в США.

Отец - это крайне важный человек в нашей жизни, который всегда готов помочь ценными наставлениями и научить мастерству работы руками. В День отца в Украине не забудьте выразить благодарность вашему папе за его бесценный вклад в ваше воспитание. Ниже вы найдете красивые слова поздравлений и пожеланий к этому особому дню, которые подготовила для вас команда UAportal совместно с УНИАН.

День отца в Украине 2024 - поздравления и картинки

Быть отцом непросто очень -

Нужно стать семьи опорой,

Утром, днем и даже ночью

Быть готовым свернуть горы!

С этой должностью почетной

Ты справляешься на славу.

Заявляю я с охотой:

Лучший папа ты по праву!

***

В День отца тебе желаю

Уваженья, счастья, сил,

Много радостных минуток

Каждый день чтоб приносил.

Долгих лет тебе, здоровья.

Пусть исполнятся мечты.

Только лучшего на свете,

Папочка, достоин ты!

***

Лучший папочка на свете,

За семью всегда в ответе,

С Днем отца, наш дорогой,

Самый классный и родной!

Сил тебе желаем кучу,

А задора - воз большой,

Оптимизма и веселья,

В общем, будь всегда собой!

***

С Днем отца я поздравляю!

Будь здоров, любимый папа,

На удачу и добро

Будет жизнь пускай богата.

Говорю за все спасибо:

За поддержку и совет,

Я желаю тебе силы,

Бодрости и долгих лет!

***

С Днем отца поздравляю я, папа.

В этот праздник желаю тебе,

Чтобы ты был поистине счастлив.

За всё, папа, спасибо в судьбе.

За веселое, яркое детство,

За поддержку и силу твою.

День отца - теплый, радостный праздник.

Тебя, папочка, очень люблю.

***

В День отца тебе желаю

Радости, любви, добра,

Чтоб здоровье и удача

Были бы с тобой всегда,

Пусть детишки будут рядом,

Дарят ласку и тепло,

А проблемы и печали

Пусть уходят далеко!

***

С Днем отца, любимый папа,

Поздравляю, дорогой!

Я за все скажу спасибо,

Друг, помощник мой родной.

Будь здоров всегда, папуля,

Не серчай, коль повод дан,

Очень ведь тебя люблю я.

Твой совет - мой талисман.

***

Любимый папа, ты моя опора,

Желаю ясного лишь взора,

Здоровья крепкого, внимания,

Во всём желаю понимания!

Чтоб грусти не знал ты никогда,

Долгими были, чтобы года,

Всегда оставайся ты молодым,

Помни папа, ты мною любим!

***

Самого замечательного папочку поздравляю с Днём отца! Будь всегда счастливым и радуйся жизни, будь всегда таким, каким ты есть: добрым, отзывчивым, заботливым и праведным!

***

Дорогой папа! Сегодня я поздравляю тебя с днем отца! Желаю тебе доброго здоровья на долгие годы, радостных новостей и успехов в труде! Пусть твое чувство юмора никогда не иссякнет! Пусть чаще находится хороший повод для встречи с друзьями, интересного общения, созерцания окружающего мира, творчества! Пусть в сердце живет любовь!

***

Папочка, поздравляю тебя с Днем отца! Желаю тебе счастья, чтобы жизнь была в радость и не съела рутина, чтобы было здоровье крепким, а сердце - вечно молодым. Желаю, чтобы удача всегда была тебе верна, и было радостным каждое мгновение!

***

Дорогой мой папа, в этот день я желаю тебе всего хорошего. Спасибо тебе большое за то, что ты всегда рядом со мной, что помогаешь и выручаешь в тяжелую минуту, что на тебя всегда можно положиться. Я желаю здоровья, счастья. Желаю, чтобы все твои мечты всегда сбывались. Спасибо тебе за то, что ты у меня есть и всегда рядом со мной.

День отца 2024: как красиво поздравить папу с праздником День отца 2024: как красиво поздравить папу с праздником

День отца 2024: как красиво поздравить папу с праздником День отца 2024: как красиво поздравить папу с праздником

День отца 2024: как красиво поздравить папу с праздником День отца 2024: как красиво поздравить папу с праздником

День отца 2024: как красиво поздравить папу с праздником День отца 2024: как красиво поздравить папу с праздником

День отца 2024: как красиво поздравить папу с праздником День отца 2024: как красиво поздравить папу с праздником

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