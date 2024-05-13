Даже не посмотрят в сторону вашего дома: как прогнать мышей

Мыши, хоть и могут казаться милыми, для многих людей становятся настоящим кошмаром. Однако жестокие методы борьбы с ними, такие как мышеловки, становятся все менее популярными. Люди ищут более гуманные способы избавиться от этих вредителей.

К счастью, TikTok-блогерша поделилась "гуманным" способом, который, по ее словам, поможет вам навсегда выгнать мышей из дома.

Джен, известная в TikTok как @Jenxwrites, объясняет, что этот метод не только действенный, но и очень бюджетный: "Если у вас проблема с мышами, я собираюсь сделать ваш день лучше. Это очень дешевое решение!", - делится она.

Ее секрет – губки для чистки из нержавеющей стали: "Мыши любят бегать по стенам, поэтому положите губки между приборами, шкафами и где угодно, где они могут появиться. Очевидно, что мыши их не любят, поэтому это сэкономит вам деньги на службе дезинсекции, а также будет немного гуманнее. Поверьте, вы не захотите каждое утро убирать мертвых мышей из мышеловок", - утверждает Джен.

Эмили Смелли, бывшая дезинсекторка, также рекомендовала использовать металлическую шерсть для отпугивания мышей: "Металлическая шерсть - это очень тонкая и гибкая шерсть с острыми краями, которую можно использовать для домашних нужд, в том числе для полировки и чистки. крысы, не любят грызть стальную вату, ведь острые края причиняют им боль", - объясняет она.

Раньше мы писали: Пять способов раз и на всегда избавиться от мышей в доме

Эмили рекомендует использовать металлическую шерсть для заполнения отверстий в плинтусах, трубах, под раковиной, у радиаторов, на стене под холодильником, духовкой и посудомоечной машиной.

Преимущества использования металлической шерсти:

Нетоксичен: Вам не нужно беспокоиться о том, что она будет вредна для людей или домашних животных.

Вам не нужно беспокоиться о том, что она будет вредна для людей или домашних животных. Гуманная: Она не убивает мышей, а просто отпугивает их.

Она не убивает мышей, а просто отпугивает их. Бюджетная: Металлическая шерсть легко найти и купить по доступной цене.

Металлическая шерсть легко найти и купить по доступной цене. Эффективно: Мыши не любят острые края металлической шерсти, поэтому они не будут пробираться через места, где она используется.

Напомним, мы уже писали, почему мыши проникают в ваш дом и как их остановить.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!