Даже духовка, которую никогда не мыли, будет блестеть как новая: какое популярное средство способно на это

Чистка загрязненной духовки может быть настоящим испытанием, особенно если на ней застыли пятна пригоревшего жира. И если нужно помыть духовку быстро и без особого труда, на помощь могут прийти нестандартные решения.

Существует простой и экономичный способ отмыть духовку с помощью обычной таблетки для посудомоечной машины. Этот лайфхак поможет вам избавиться от жира, пригоревших пятен и остатков пищи без использования жестких химических средств.

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Просто возьмите таблетку посудомоечной машины и положите в миску с теплой водой. Подождите, чтобы она немного размякла, но не рассыпалась. Нанесите таблетку на грязные участки. Используйте щетку, чтобы натереть загрязненные участки духовки круговыми движениями. Оставьте на время, чтобы она размягчила грязь. Протрите духовку влажной салфеткой из микрофибры, чтобы удалить грязь и остатки таблетки.

Для сильных загрязнений можно натереть таблеткой грязные участки, оставить на несколько минут, затем протереть губкой. Этот метод также подходит для очистки окна духовки, решеток и металлических деталей вокруг дверцы. Чтобы усилить очищающий эффект, можно добавить немного пищевой соды в теплую воду, в которой замачивается таблетка.

Кроме таблеток для посудомоечной машины для очистки духовки можно использовать и другие простые средства:

Пищевая сода: сделайте пасту из пищевой соды и воды, нанесите на загрязненные участки, оставьте на ночь и протрите губкой.

Лимон: выжмите сок лимона в миску, окуните в него губку из микрофибры, протрите стенки духовки, оставьте на 5 минут, затем поставьте в духовку миску с лимонным соком на 30 минут, протрите губкой.

Уксус: разведите уксус с водой, распылите на стекло духовки, протрите губкой.

Напомним, мы уже писали, как эффективно очистить духовку без соды или уксуса.

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