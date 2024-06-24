Даже бессонные ночи не испортят вид: как замаскировать темные круги под глазами

Темные круги под глазами – распространенная проблема, которая может быть вызвана разными факторами как эмоциональными (тревога, стресс, переутомление), так и физиологическими (нарушение режима сна, гиперпигментация, длительное пребывание на солнце, курение).

Конечно, это не только эстетическая проблема, ведь темные круги визуально прибавляют возраст и делают лицо уставшим. К счастью, существуют эффективные способы замаскировать темные круги с помощью макияжа. Об этом пишет OBOZ.

Вот несколько советов от визажистов:

Подготовка:

Нейтрализуйте отеки

Используйте охлажденные огурцы, пакеты со льдом или специальные патчи для глаз, чтобы уменьшить отеки и улучшить кровообращение. Легкий массаж подушечками пальцев тоже может помочь.

Нанесите крем под глаза

Не пренебрегайте увлажнением! Это поможет улучшить эластичность кожи и сделать ее более подготовленной к нанесению макияжа.

Маскировка:

Подберите корректор

Выбор цвета корректора зависит от типа темных кругов:

Зеленый: нейтрализует красный оттенок.

нейтрализует красный оттенок. Лососевый/персиковый: скрывает темные круги и придает коже свежий вид.

скрывает темные круги и придает коже свежий вид. Желтый: маскирует синяки и сосудистые сеточки.

маскирует синяки и сосудистые сеточки. Фиолетовый: нейтрализует желтизну.

нейтрализует желтизну. Для сухой кожи лучше подойдут увлажняющие корректоры, а для жирной – матовые.

Нанесите консилер:

С помощью кисти или пальца нанесите небольшое количество корректора на внутреннюю зону под глазами, а также на наружный уголок. Не растирайте, а убейте средство лёгкими движениями.

Зафиксируйте результат:

Нанесите тонкий пласт пудры или специального спрея-фиксатора, чтобы закрепить макияж.

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Дополнительные советы:

Используйте тональный крем со светоотражающими частицами, чтобы осветить зону под глазами.

Наносите консиллер в форме перевернутого треугольника, чтобы зрительно поднять уголки глаз.

Не забудьте о хайлайтере: немного сияния на выступающих участках лица поможет отвлечь внимание от темных кругов.

Помните, что макияж – это только временное решение. Для того чтобы избавиться от темных кругов навсегда, важно устранить их причину.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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