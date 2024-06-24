Навіть безсонні ночі не зіпсують вигляд: як замаскувати темні кола під очима

Темні кола під очима – поширена проблема, яка може бути викликана різними факторами, як емоційними (тривога, стрес, перевтома), так і фізіологічними (порушення режиму сну, гіперпігментація, тривале перебування на сонці, куріння).

Звичайно, це не лише естетична проблема, адже темні кола візуально додають віку та роблять обличчя втомленим. На щастя, існують ефективні способи замаскувати темні кола за допомогою макіяжу. Про це пише OBOZ.

Ось кілька порад від візажистів:

Підготовка:

Нейтралізуйте набряки

Використовуйте охолоджені огірки, пакети з льодом або спеціальні патчі для очей, щоб зменшити набряки та покращити кровообіг. Легкий масаж подушечками пальців також може допомогти.

Нанесіть крем під очі

Не нехтуйте зволоженням! Це допоможе покращити еластичність шкіри та зробити її більш підготовленою до нанесення макіяжу.

Маскування:

Підберіть коректор

Вибір кольору коректора залежить від типу темних кіл:

Зелений: нейтралізує червонуватий відтінок.

нейтралізує червонуватий відтінок. Лососевий/персиковий: приховує темні кола та надає шкірі свіжого вигляду.

приховує темні кола та надає шкірі свіжого вигляду. Жовтий: маскує синці та судинні сіточки.

маскує синці та судинні сіточки. Фіолетовий: нейтралізує жовтизну.

нейтралізує жовтизну. Для сухої шкіри краще підійдуть зволожуючі коректори, а для жирної – матові.

Нанесіть консилер:

За допомогою пензлика або пальця нанесіть невелику кількість коректора на внутрішню зону під очима, а також на зовнішній куточок. Не розтирайте, а вбийте засіб легкими рухами.

Зафіксуйте результат:

Нанесіть тонкий шар пудри або спеціального спрею-фіксатора, щоб закріпити макіяж.

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Додаткові поради:

Використовуйте тональний крем з світловідбиваючими частинками, щоб освітлити зону під очима.

Наносьте консилер у формі перевернутого трикутника, щоб візуально підняти куточки очей.

Не забудьте про хайлайтер: трохи сяйва на виступаючих ділянках обличчя допоможе відвернути увагу від темних кіл.

Пам'ятайте, що макіяж – це лише тимчасове рішення. Для того, щоб позбутися темних кіл назавжди, важливо усунути їх причину.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

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