Дайте себе шанс дожить до 100

Четыре дня назад были опубликованы результаты китайского исследования, которое изучало связь между здоровым образом жизни и вероятностью дожить до 100 лет среди пожилых людей (80 лет и более).

Исследование охватило 5222 участников, из них 1454 долгожителя и 3768 контрольных участников.

Результаты показали, что люди с наиболее здоровым образом жизни имели на 61% больше шансов дожить до 100 лет по сравнению с теми, у кого был наименее ЗОЖ

ВЫВОДЫ: разнообразное питание, регулярные упражнения, качественный сон, отсутствие вредных привычек УВЕЛИЧАЮТ шансы на долголетие даже в преклонном возрасте.

Я много раз слышала от скептиков "ой, да сколько той жизни", "кушайте все, никого не слушайте", "что на роду написано, то и будет", "он Черчилль пил и курил, дожил до 90 лет".

Или, по вашему мнению, такое отношение к своему здоровью даст шанс прожить в хорошем здоровье дольше?

Но стоит идти к этой цели - долголетие, через тернии уныния и скепсиса, хруст чипов и шум сладких вод, как Одиссей между

Сциллой и Харибдой, ведь когда Вы заболеете, никто из этих скептиков и советчиков не придет к Вам на помощь.

И многие из них отвернутся и забудут о Вас, когда Вы потеряете свое здоровье, социальный статус, и Вы останетесь наедине со своими болезнями.