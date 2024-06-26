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Здоровье

Дайте себе шанс дожить до 100

Оксана Скиталинская

Дайте себе шанс дожить до 100
Дайте себе шанс дожить до 100

Четыре дня назад были опубликованы результаты китайского исследования, которое изучало связь между здоровым образом жизни и вероятностью дожить до 100 лет среди пожилых людей (80 лет и более).

Исследование охватило 5222 участников, из них 1454 долгожителя и 3768 контрольных участников.

Результаты показали, что люди с наиболее здоровым образом жизни имели на 61% больше шансов дожить до 100 лет по сравнению с теми, у кого был наименее ЗОЖ

ВЫВОДЫ: разнообразное питание, регулярные упражнения, качественный сон, отсутствие вредных привычек УВЕЛИЧАЮТ шансы на долголетие даже в преклонном возрасте.

Я много раз слышала от скептиков "ой, да сколько той жизни", "кушайте все, никого не слушайте", "что на роду написано, то и будет", "он Черчилль пил и курил, дожил до 90 лет".

Или, по вашему мнению, такое отношение к своему здоровью даст шанс прожить в хорошем здоровье дольше?

Но стоит идти к этой цели - долголетие, через тернии уныния и скепсиса, хруст чипов и шум сладких вод, как Одиссей между

Сциллой и Харибдой, ведь когда Вы заболеете, никто из этих скептиков и советчиков не придет к Вам на помощь.

И многие из них отвернутся и забудут о Вас, когда Вы потеряете свое здоровье, социальный статус, и Вы останетесь наедине со своими болезнями.

Источник:instagram.com

Здоровье