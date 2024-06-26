Дайте собі шанс дожити до 100
Чотири дні тому були опубліковані результати китайського дослідження, яке вивчало звʼязок між здоровим способом життя та імовірністю дожити до 100 років серед людей похилого віку (80 років і більше).
Дослідження охопило 5222 учасників, з них 1454 довгожителя і 3768 контрольних учасників.
Результати показали, що люди з найбільш здоровим способом життя мали на 61% більше шансів дожити до 100 років у порівнянні з тими, в кого був найменш ЗСЖ
ВИСНОВКИ: різноманітне харчування, регулярні вправи, якісний сон, відсутність шкідливмх звичок ЗБІЛЬШУЮТЬ шанси на довголіття навіть у похилому віці.
Я багато разів чула від скептиків "ой, та скільки того життя", "їжте все, нікого не слухайте", "що на роду написано, те і буде", "он Черчилль пив і курив, дожив до 90 років".
Чи, на Вашу думку, таке ставлення до свого здоровʼя дасть шанс прожити в хорошому здоровʼї довше?
Але варто йти до сіоєї мети -- довголіття, через терни зневіри і скепсису, хрустіння чіпсів і шум солодких вод, як Одіссей між
Сциллою і Харібдою , адже коли Ви захворієте, ніхто з цих скептикіа та "порадників" не прийде до Вас на допомогу.
І багато з них відвернуться і забудуть про Вас, коли Ви втратите своє здоровʼя, соціальний статус, і Ви звлишитесь наодинці із своіми хворобами.