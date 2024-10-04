Что вы не знали о матче

По матчу вопросы повторяются. Держите:

да, матча может давать иногда (не у всех) неприятные ощущения в желудке или даже тошноту. Это не отвар и не настой, вы пьете весь молодой побег целиком, там есть активные компоненты. Для разной крепости слизистой и вашей чувствительности, свои реакции. Безопасно пейте после еды или между основными приемами

матча латте это уже не матча, это ваши прихоти, безалкогольный коктейль, если хотите. Научитесь ценить продукты на ингредиенты в чистом виде.

качественная матча неплохо регулирует сахар крови. Этим можно пользоваться после плотного обеда или ужина

я бы попыталась предложить вам отнестись к этому как к акту замедления и немного медитации для себя. Чаша матча – и дальше в жизнь

Перетирать в тонкую пудру молодые побеги, выращенные на затененных склонах – традиции и уважение веков. Это красота в деталях.

Научно доказано:

⁃ Зеленый чай содержит семейство полифенолов, называемых катехинами, потрясающая способность гашения свободных радикалов. А окислительный стресс – это и ошибки в рационе, и средства бытовой химии, и экология, и внутренние стрессовые состояния. Мы нон-стоп стареем и катаболические процессы в теле происходят каждый день.

Но появились высокотехнологичные методы замедления темпов старения. Качественный зеленый чай (не любой из полки) – один из них. Здесь как с вином: страна, регион, терруар, методы выращивания. Обычные чаи-дешевые-базочки загружены фторидами. Пакетики, быстрорастворимые смеси холодного чая, декаф – слишком много фтора. Один конкретный компонент качественного зеленого чая (желательно неферментированного и тем более у матча) – кахетин epigallocatechin-3-gallate защищает клетки от разрушения особенно активно. Можно приобрести в виде добавок, именуется EGCG. Но зачем?) чаша матча и готово

⁃ Мозговая деятельность и когнитивные функции.

Меньше и мягче кофеина + есть л-теанин, которые являются синергистами. И GABA (тоже по добавкам знаете))), гамма-аминомасляная кислота. Поздравление протокола сна от Эндрю Хьюбермана почти все собрано в матче. Да, перед сном можно. Чем выше класс матча, тем мягче действие.

⁃ Антибактериальный эффект, особенно это касается гигиены полости рта, как оральный санитайзер.