Що ви не знали про матча

По матча питання повторюються. Тримайте:

так, матча може давати інколи (не у всіх) неприємні відчуття в шлунку чи навіть нудоту. Це не відвар і не настій, ви пʼєте весь молодий пагон цілком, там є активні компоненти. Для різної міцності слизової та вашої чутливості, свої реакції. Безпечно пийте після їжі чи між основними прийомами

матча лате це вже не матча, це ваші забаганки, безалкогольний коктейль, якщо хочете. Навчіться цінувати продукти на інгредієнти в чистому вигляді.

якісна матча непогано регулює цукор крові. Цим можна користуватись після щільного обіду чи вечері

я б спробувала запропонувати вам віднестися до цього, як до акту сповільнення та трохи медитації для себе. Чаша матча - і далі в життя

Перетирати в тонку пудру молоді пагони, вирощені на затінених схилах – традиції та повага до століть. Це краса в деталях.

Науково доведено:

⁃ Зелений чай містить сімейство поліфенолів, званих катехінами, приголомшлива здатність гасіння вільних радикалів. А окислювальний стрес – це і помилки в раціоні, і засоби побутової хімії, і екологія, і внутрішні стресові стани. Ми нон-стоп старіємо та катаболічні процеси в тілі відбуваються щодня.

Але виникли високотехнологічні способи уповільнення темпів старіння. Якісний зелений чай (не будь-який з полиці) – один із них. Тут як із вином: країна, регіон, терруар, методи вирощування. Звичайні чаї-дешеві-базочки завантажені фторидами. Пакетики, швидкорозчинні суміші холодного чаю, декаф – надто багато фтору. Один конкретний компонент якісного зеленого чаю (бажано неферментованого і тим більше у матча) – кахетин epigallocatechin-3-gallate захищає клітини від руйнування особливо активно. Можна купити у вигляді добавок, називається EGCG. Але навіщо?) чаша матча і готово

⁃ Мозкова діяльність та когнітивні функції.

Менше і м’якше ніж кофеїн + є л-теанін, які є синергістами. І GABA (теж за добавками знаєте))), гамма-аміномасляна кислота. Вітання протоколу сну від Ендрю Хʼюбермана, майже все зібрано в матча. Так, перед сном можна. Чим вищий клас матча, тим мʼякіше дія.

⁃ Антибактеріальний ефект, особливо це стосується гігієни ротової порожнини, як оральний санітайзер.