Что такое праймер на как правильно его наносить: советы визажистов
Многие из нас сталкивались с такой проблемой: макияж, над которым вы так усердно работали, уже через несколько часов теряют свой свежий вид, консиллер ложится неравномерно, а тональный крем подчеркивает морщинки. Причина может быть не только в некачественной косметике, но и неправильной подготовке кожи. Об этом пишет OBOZ
Что такое праймер и зачем он нужен?
Праймер – это базовое средство, которое наносится перед макияжем. Он создает гладкое основание, выравнивает текстуру кожи, прячет поры и увеличивает устойчивость косметики.
Благодаря праймеру:
- Тональный крем ложится умеренно, без полос и пятен.
- Консиллер лучше маскирует недостатки, не скатывается и не подчеркивает морщинки.
- Тени для век держатся дольше, не тускнеют и не сыпятся.
- Помада не растекается в течение дня.
Как выбрать праймер?
Существует много видов праймеров, каждый из которых имеет свои особенности:
- Увлажняющие праймеры подходят для сухой кожи.
- Матирующие праймеры регулируют жирный блеск и идеально подходят для жирной и комбинированной кожи.
- Выравнивающие праймеры скрывают расширенные поры и морщинки.
- Светоотражающие праймеры придают коже сияние.
Важно! При выборе праймера учитывайте тип кожи и эффект, которого хотите добиться.
Как наносить праймер?
- Очистите кожу и нанесите увлажняющий крем.
- Подождите, пока крем полностью впитается.
- Небольшое количество праймера разотрите в ладонях.
- Равномерно нанесите праймер на все лицо, легкими убивающими движениями.
- Подождите 1-2 минуты, пока праймер полностью впитается.
- Нанесите макияж как обычно.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.
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