Что такое лимфодренажные дни и кому они помогут похудеть
Признайтесь, съели все вкусное с Пасхи или нет? Если ощущение тяжести и отеки сопровождают вас уже не один день, после съеденного на праздники, рекомендуем попробовать лимфодренажные дни. На лимфодренажных днях мы чередуем только один вид углевода с одним видом белка.
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Наприклад, в якості вуглеводу можна взяти один вид фруктів або ягід в невеликій кількості (до 200-250 г прийом), а в якості білка — молочний продукт (кефір, йогурт без наповнювача) або білок яйця (порція — 2 білка).
Починаємо з вуглеводу і вже через дві години з’їдаємо білок, потім знову вуглевод / білок / вуглевод / білок. Таким чином, ви їсте 6 раз на день, кожні дві години, при цьому знижуєте вагу.
За 30 хвилин до їжі обов’язково випивайте склянку чистої води.
Меню на день буде виглядати наступним чином:
8:00 — грейпфрут або ківі
10:00 — яйця
12:00 — грейпфрут або ківі
14:00 — яйця
16:00 — грейпфрут або ківі
18:00 — яйця.
Раз на тиждень ця техніка легко переноситься організмом і дає хороший результат.
ПРОТИПОКАЗАННЯ!
Не рекомендується людям з цукровим діабетом і інсулінорезистентністю, вагітним та годуючим мамам.
Легких Вам "розвантажень"!