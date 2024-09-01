Что такое "all inclusive" по-украински и где его искать

Если за границей "all inclusive" уже давно не новость и довольно понятный вид туризма, то Украина только пробует "на вкус" предложения таких услуг. Непривычный для нас "all inclusive" немного понятнее в слове путевка, но все же разницу нужно разобрать.

Когда мы используем слово путевка, это касается государственных курортных заведений, предоставляющих лечебные и оздоровительные виды отдыха. Санатории, детские лагеря и медицинские учреждения создали программы "все включено" для удобства предоставления услуг. Но ведь наше представление об "all inclusive" скорее о развлечениях и высоком уровне предоставления услуг. Где можно отдохнуть в Украине по системе "all inclusive" и что входит в наши украинские пакеты "все включено", рассказывает UaPortal.

У Украины нет стандартов системы ''все включено'', вы можете получить список, который очень отличается по качеству и количеству. Источник: Источник: buffetcrush/HNBS/Pixabay У Украины нет стандартов системы ''все включено'', вы можете получить список, который очень отличается по качеству и количеству. Источник: Источник: buffetcrush/HNBS/Pixabay

Стандарты "all inclusive" за рубежом и в Украине

Туристы, которые уже не раз отдыхали по системе "all inclusive" за рубежом, понимают, что в перечень оплаченных услуг войдет:

проживание;

трехразовое, или пятиразовое питание;

пользование почти всеми локациями на территории курорта (исключением могут быть VIP зоны и рестораны со звездой Мишлен);

отдельный набор СПА процедур (ограниченное количество).

Такие стандарты позволяют примерно понимать, на что ты подписываешься и определять уровень удовольствия от отдыха. Это дает и гостиницам мотивацию соревноваться в перечне дополнительных услуг, которые войдут в пакет "all inclusive". В случаях зарубежных отелей вы можете отдыхать как через турагентство, так и обратившись в отель напрямую, заказав необходимый пакет. Еще можете немного сэкономить на одном и том же пакете, поскольку многие гостиницы имеют скидки за прямой заказ.

Что же касается украинского "все включено" здесь дело гораздо размытее. Из–за отсутствия стандартов частные курорты устанавливают свой список услуг и ограничение пользования территорией комплексов. Единственное, что точно войдет в ваш пакет "все включено" будет проживание и минимальное питание, зачастую двукратное. Итак, организовывая самостоятельно отдых с системой "все включено" следует точно прорабатывать вопрос: что именно включено и в каком количестве.

Украинские туроператоры работают над продвижением отдыха по системе ''все включено''. Источник: Источник: andriish22/Pixabay Украинские туроператоры работают над продвижением отдыха по системе ''все включено''. Источник: Источник: andriish22/Pixabay

Украинские турагентства и система "все включено"

Мотивируясь спросом на зарубежное "all inclusive" украинские турагентства начали стремительно развивать направление "все включено" в Украине. При этом следя за зарубежными трендами и украинским спросом турагентства нашли достаточно неплохой баланс, который может колебаться в направлении количества впечатлений или комфортабельных условий, что позволяет охватывать широкий сегмент украинских туристов. Предложения пакетов "все включено" затрагивают следующие туристические направления:

экскурсионные пакеты (включают максимум впечатлений, от 1 до 3 дней ночевки в гостиницах, как правило среднего класса, 1-3 разовое питание, транспорт и страховку. Следует обращать внимание на вопрос, входит ли стоимость билетов в музеи в пакет "все включено") .

(включают максимум впечатлений, от 1 до 3 дней ночевки в гостиницах, как правило среднего класса, 1-3 разовое питание, транспорт и страховку. Следует обращать внимание на вопрос, входит ли стоимость билетов в музеи в пакет "все включено") . активный отдых .

. оздоровительные туры (могут быть пакеты, как в санатории, так и в частные курортные лечебные комплексы. Как правило такие пакеты включают дополнительные услуги на территории курортов, а также дополнительно организованные развлечения. Проверяйте, не получится ли у вас самих заказать такой пакет напрямую, или не являются услуги турагентства завышенными в несколько раз).

(могут быть пакеты, как в санатории, так и в частные курортные лечебные комплексы. Как правило такие пакеты включают дополнительные услуги на территории курортов, а также дополнительно организованные развлечения. Проверяйте, не получится ли у вас самих заказать такой пакет напрямую, или не являются услуги турагентства завышенными в несколько раз). образовательные туры .

. религиозные путешествия (включают посещение святых мест. Обратите внимание на размещение и качество организованного питания).

(включают посещение святых мест. Обратите внимание на размещение и качество организованного питания). гастрономические туры.

праздничные пакеты (включают курортную локацию, праздничный тематический ужин, транспорт и страховки. Стоимость может отличаться от уровня номера гостиницы и меню на вашем праздничном столе. Проговаривайте все нюансы, которые будут включены в пакет услуг "все включено").

Список не полон, но это ненадолго – верим в победу. Источник: Источник: geralt/Pixabay Список не полон, но это ненадолго – верим в победу. Источник: Источник: geralt/Pixabay

Самые популярные направления по системе "все включено" в Украине

Конечно, война ограничила направления, ранее составлявшие большой список на Черном и Азовском море, сдвинув преимущество в сторону Западной Украины. Но это стало больше плюсом, чем минусом. Морские курорты были достаточно дорогими, а локации Прикарпатья и Закарпатья смогли сделать возможным более бюджетный отдых с совсем другими впечатлениями и не менее интересными и увлекательными.

Украинцы слегка принудительно, но открыли для себя горы не только для зимних развлечений. Частные и государственные курорты смогли показать и раскрыть свой потенциал, показывая всю красоту и удовольствие отдыха на озерах, в горах, прогулок по лужайкам, посещение украинских колоритных музеев, замков и т.д.

Центральная Украина также может похвастаться отличными предложениями отдыха. И хотя система "все включено" здесь довольно широкое понятие, у вас есть все шансы сделать свой отдых беззаботным, заплатив единовременно.

Плюсы системы "все включено" для туристов в Украине

Следует хотя бы несколько раз воспользоваться системой "все включено", чтобы понять:

можно найти достаточно выгодную и привлекательную цену на отдых со многими входными услугами;

это дает легкость в оформлении и оплате. Быстро и удобно организовывать отдых, во время которого можно расслабиться.

более реальное представление о бюджете на отпуск;

большая экономия времени (в случае использования услуг турагентства);

получение услуг гида, или менеджера, который будет вместо тебя решать все возникающие вопросы, относящиеся к организации поездки и перечню развлечений в ней;

уже составлена продуманная информативная программа, позволяющая воспользоваться впечатлениями по максимуму;

может быть достаточно выгодным вариантом для отдыха с детьми.

Минусы системы "все включено" в Украине

отсутствие стандартов, количество и качество услуг следует тщательно изучать;

установленные сроки. Для кого-то плюс, для кого-то минус, но в режиме придется жить – вы уже все оплатили. Есть риск не выдержать темпа;

питание по системе "все включено" в Украине имеет временные сроки. Кто проспал рискует остаться голодным. Если у вас индивидуальные особенности в питании будет достаточно трудно подобрать пакет. Снова трудно расслабиться;

при выборе бюджетного пакета и более дорогого пакета учитывайте, какой уровень комфорта вы готовы уступить. Дешево обычно означает очень простые условия и уровень услуг;

Выбирая путешествие в составе группы учитывайте человеческий фактор.

Найдите свою часть Украины по системе ''все включено''. Источник: Источник: stux/Pixabay Найдите свою часть Украины по системе ''все включено''. Источник: Источник: stux/Pixabay

Где искать курорты Украины с системой "все включено"

Если вы ищете санатории или оздоровительные комплексы Украины с системой "все включено", то вам предстоит успех, почти все оздоровительные заведения имеют уже такие пакеты. Вам останется только проверить количество и качество входящих услуг.

Что касается частных курортов, здесь приходится искать "вош в снопе сена", и перебирать комплекс один за другим, сравнивая услуги, цены и возможности.

Обратившись в турагентство вы можете опровергнуть задачу. Возможность выбрать понравившуюся локацию и попытаться самостоятельно составить свой пакет "все включено", чтобы позже сравнить с услугами агентства также возможна.

Мировая система "all inclusive" имеет больше преимуществ, чем недостатков. Верим, что Украина победит и сможет конкурировать уже с зарубежными курортами, совершенствуя свою систему "все включено". Ранее мы уже писали, что стоит попробовать посещая Западную Украину и где искать бюджетный отдых в Украине. Путешествуйте по Украине вместе с UaPortal и получайте много приятных впечатлений.