Что приготовить из цуккини? Вкусные и хрустящие нагетсы

Если вы приготовили все возможные блюда из этих сезонных овощей, ловите еще один интересный и вкусный рецепт закуски.

Такие нагетсы получаются мягкими внутри, но хрустящими извне.

Ингредиенты:

• Цуккини – 1 шт;

• Мука – 200 г;

• Орегано сушеный – 1 ч.л;

• Соль – 1 ч.л;

• Вода – 300 мл;

• Панировочные сухари – 50 г;

• Масло для жарки – 1 л.

Способ приготовления:

1. Цуккини порезать кольцами и вырезать серединку, как на видео.

2. Муку смешать с приправами и водой и перемешать до однородности.

3. Цуккини погрузить сначала в кляр, а затем в панировочные сухари и жарить в большом количестве разогретого масла.

Подавать со сметанным или любым другим любимым соусом)

Сохраняйте и обязательно попробуйте, ведь это отличная альтернатива обычным мясным нагетсам.