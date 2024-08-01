Что приготовить из цуккини? Вкусные и хрустящие нагетсы
Если вы приготовили все возможные блюда из этих сезонных овощей, ловите еще один интересный и вкусный рецепт закуски.
Такие нагетсы получаются мягкими внутри, но хрустящими извне.
Ингредиенты:
• Цуккини – 1 шт;
• Мука – 200 г;
• Орегано сушеный – 1 ч.л;
• Соль – 1 ч.л;
• Вода – 300 мл;
• Панировочные сухари – 50 г;
• Масло для жарки – 1 л.
Способ приготовления:
1. Цуккини порезать кольцами и вырезать серединку, как на видео.
2. Муку смешать с приправами и водой и перемешать до однородности.
3. Цуккини погрузить сначала в кляр, а затем в панировочные сухари и жарить в большом количестве разогретого масла.
Подавать со сметанным или любым другим любимым соусом)
Сохраняйте и обязательно попробуйте, ведь это отличная альтернатива обычным мясным нагетсам.