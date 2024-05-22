Что посмотреть вечером: лучшие новые фильмы Netflix с высоким рейтингом

Стриминговая платформа Netflix не перестает радовать своих пользователей свежими фильмами на любой вкус. Сегодня мы хотим представить вам подборку кинолент, которые уже получили высокие оценки от критиков и пришлись по душе зрителям.

Подборку подготовили на сайте kino.24tv.ua. Это лишь некоторые из новинок Netflix, которые заслуживают вашего внимания. На платформе вы найдете множество других интересных фильмов и сериалов на любой вкус.

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1. "Уроки толерантности" (Украина)

Рейтинг IMDb: 7.7

7.7 Жанр: Комедия, драма

Комедия, драма События разворачиваются на Подолье. Семья Найдюков, чтобы спастись от кредитов, решает принять участие в государственной программе по евроинтеграции "Уроки толерантности". Согласно условиям гранта они должны поселить у себя гея Василия.

Этот фильм не только заставит вас посмеяться, но поможет по-новому взглянуть на стереотипы и предубеждения, а также поднимет важные вопросы о семье и отношениях.

2. "Часы" (Великобритания, США)

Рейтинг IMDb: 7.5

7.5 Жанр: Драма

Драма Этот фильм, который вышел в 2002 году, но теперь доступен на Netflix, разделен на три части, каждая из которых рассказывает об одном дне из жизни трех женщин.

Первая героиня – писательница Вирджиния Вулф, борющаяся со своими внутренними демонами. Вторая – Лора, живущая в пригороде Лос-Анджелеса и не осознающая, как влияет на сына. А третья – Клариса, героиня романа Вульф, живущая свободной и независимой жизнью.

"Часы" – это глубокая и эмоциональная лента, которая заставит вас задуматься о смысле жизни, одиночестве и поиске себя.

3. "Золотое божество" (Япония)

Рейтинг IMDb: 6.6

6.6 Жанр: Приключения, драма

Приключения, драма Фильм переносит нас на приграничье Хоккайдо, где отважный воин и сильная девушка из племени айна отправляются на поиски пропавших сокровищ.

Им предстоит найти золотые самородки, когда-то укравшие у коренных жителей острова.

"Золотое божество" – это увлекательный приключенческий фильм с живописными видами и динамичным сюжетом.

Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.

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