Що подивитись ввечері: найкращі нові фільми Netflix з високим рейтингом

Стримінгова платформа Netflix не перестає радувати своїх користувачів свіжими фільмами на будь-який смак. Сьогодні ми хочемо представити вам добірку кінострічок, які вже отримали високі оцінки від критиків та припали до душі глядачам.

Добірку підготували на сайті kino.24tv.ua. Це лише деякі з новинок Netflix, які заслуговують вашої уваги. На платформі ви знайдете безліч інших цікавих фільмів та серіалів на будь-який смак.

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1. "Уроки толерантності" (Україна)

Рейтинг IMDb: 7.7

7.7 Жанр: Комедія, драма

Комедія, драма Про що: Події розгортаються на Поділлі. Сім'я Найдюків, щоб врятуватися від кредитів, вирішує взяти участь у державній програмі з євроінтеграції "Уроки толерантності". Згідно з умовами гранту, вони повинні поселити у себе гея Василя.

Цей фільм не лише змусить вас посміятися, але й допоможе по-новому поглянути на стереотипи та упередження, а також підніме важливі питання про сім'ю та стосунки.

2. "Години" (Велика Британія, США)

Рейтинг IMDb: 7.5

7.5 Жанр: Драма

Драма Про що: Цей фільм, який вийшов у 2002 році, але тепер доступний на Netflix, розділений на три частини, кожна з яких розповідає про один день з життя трьох жінок.

Перша героїня – письменниця Вірджинія Вулф, яка бореться зі своїми внутрішніми демонами. Друга – Лора, яка живе у передмісті Лос-Анджелеса та не усвідомлює, як впливає на сина. А третя – Клариса, героїня роману Вульф, яка живе вільним та незалежним життям.

"Години" – це глибока та емоційна стрічка, яка змусить вас замислитися над сенсом життя, самотністю та пошуком себе.

3. "Золоте божество" (Японія)

Рейтинг IMDb: 6.6

6.6 Жанр: Пригоди, драма

Пригоди, драма Про що: Фільм переносить нас на прикордоння Хоккайдо, де відважний воїн та сильна дівчина з племені айну вирушають на пошуки зниклих скарбів.

Їм належить знайти золоті самородки, які колись вкрали у корінних жителів острова.

"Золоте божество" – це захопливий пригодницький фільм з мальовничими краєвидами та динамічним сюжетом.

Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.

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