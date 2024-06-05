Что делать при солнечных ожогах: обязательные действия

Солнечные ожоги – это серьезная нагрузка для детокс систем организма. При ожогах всегда идет высокая степень повреждения, организм начинает избавляться от токсичного поврежденного материала – токсичные метаболиты и продукты распада клеток идут в кровоток и далее в печень на детоксикацию.

Этот процесс вкратце описываю для того, чтобы вы понимали целесообразность дальнейших рекомендаций по препаратам для поддержки печени, фаз детоксикации и органов выделения (выводят токсичные метаболиты).

Солнечный ожог — это всегда интоксикация, отравление продуктами распада своих клеток. Именно поэтому после ожогов бывает повышенная температура, ломота в мышцах, головная боль и другие симптомы интоксикации.

Основная задача при ожогах – не местное лечение, а своевременная помощь внутренним защитным и восстановительным механизмам.

Улучшаем работу органов выделения — они выводят токсические метаболиты. Чем эффективнее они сработают, тем быстрее восстановится организм в целом и локально в зоне ожога.

Дренируем лимфу, очищаем кишечник, даем организму возможность "разгрузиться" и собрать все силы на "ремонт":

~ пьем много "живой" щелочной жидкости (сок кислых ягод/фруктов в воду)

~ на 3-5 дней исключительно растительное питание, максимум сырой пищи (антиоксиданты снижают воспаление)

~ на 3-5 дней все животные продукты и мучное убираем (даем возможность поработать активнее лимфе, почкам, кишечнику), пищеварение – процесс энергазатратный, поэтому не отвлекаем организм на второстепенные задачи.

~ убираем кофе (не мешаем процессам детоксикации в печени)

~ на ночь сорбенты посильнее: атоксил/энтеросгель.

Противовоспалительная терапия внутрь.

На фоне ожога помимо локального воспаления идет мощнейший окислительный стресс в организме. Свободнорадикальное окисление "гасим" противовоспалительными нутрицевтиками и антиоксидантами.

~ 3-5 дней витамин D по 10 тыс. МЕ/день; сразу после ожога разово – 20-30 тыс.МЕ/день. Ощутимо улучшит процесс восстановления!

~ цинка пиколинат – 60 мг/день

~ антиоксиданты и препараты для печени начинаем принимать с 3-го дня (все из списка):

ресвератрол, токоферолы, липосомальный вит С (1000 мг/день), глутатион, NAC, L-аргинин, астаксантин.