Що робити при сонячних опіках: обов'язкові дії
Сонячні опіки – це серйозне навантаження для детоксикації систем організму. При опіках завжди йде високий ступінь ушкодження, організм починає позбавлятися токсичного пошкодженого матеріалу - токсичні метаболіти і продукти розпаду клітин йдуть в кровотік і далі в печінку на детоксикацію.
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Этот процесс вкратце описываю для того, чтобы вы понимали целесообразность дальнейших рекомендаций по препаратам для поддержки печени, фаз детоксикации и органов выделения (выводят токсичные метаболиты).
Солнечный ожог — это всегда интоксикация, отравление продуктами распада своих клеток. Именно поэтому после ожогов бывает повышенная температура, ломота в мышцах, головная боль и другие симптомы интоксикации.
Основная задача при ожогах – не местное лечение, а своевременная помощь внутренним защитным и восстановительным механизмам.
Улучшаем работу органов выделения — они выводят токсические метаболиты. Чем эффективнее они сработают, тем быстрее восстановится организм в целом и локально в зоне ожога.
Дренируем лимфу, очищаем кишечник, даем организму возможность "разгрузиться" и собрать все силы на "ремонт":
~ пьем много "живой" щелочной жидкости (сок кислых ягод/фруктов в воду)
~ на 3-5 дней исключительно растительное питание, максимум сырой пищи (антиоксиданты снижают воспаление)
~ на 3-5 дней все животные продукты и мучное убираем (даем возможность поработать активнее лимфе, почкам, кишечнику), пищеварение – процесс энергазатратный, поэтому не отвлекаем организм на второстепенные задачи.
~ убираем кофе (не мешаем процессам детоксикации в печени)
~ на ночь сорбенты посильнее: атоксил/энтеросгель.
Противовоспалительная терапия внутрь.
На фоне ожога помимо локального воспаления идет мощнейший окислительный стресс в организме. Свободнорадикальное окисление "гасим" противовоспалительными нутрицевтиками и антиоксидантами.
~ 3-5 дней витамин D по 10 тыс. МЕ/день; сразу после ожога разово – 20-30 тыс.МЕ/день. Ощутимо улучшит процесс восстановления!
~ цинка пиколинат – 60 мг/день
~ антиоксиданты и препараты для печени начинаем принимать с 3-го дня (все из списка):
ресвератрол, токоферолы, липосомальный вит С (1000 мг/день), глутатион, NAC, L-аргинин, астаксантин.