Чипсы из лаваша с гуакамоле
Если вы ищете вкусную и полезную закуску – ловите рецепт мексиканского гуакамоле с домашними чипсами.
Идеальный вариант для летнего перекуса)
Для чипсов:
• Лаваш;
• Масло оливковое – 2 ст.л;
• Соль – 0,5 ч.л;
• Перец черный – 0,5 ч.л;
• Орегано – 0,5 ч.л;
• Паприка копченая – 0,5 ч.л;
• Куркума – 0,5 ч.л.
Для гуакамоле:
• Авокадо – 2 шт;
• Лук синий – 0,5 шт;
• Лайм – 1 шт;
• Томаты – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Нарезать лаваш на треугольники.
2. Смешать оливковое масло и специи.
3. Перемешать лаваш в пряном масле.
4. Поставить в разогретую до 180° духовку на 10-12 минут.
PS: вкус чипсов можете регулировать самостоятельно с помощью любимых специй.
5. Авокадо измельчить. Часть растереть. Синий лук и томат измельчить.
6. Перемешать, добавить соль, перец и сок лайма.
Готовьте для посиделок с друзьями и семьей.