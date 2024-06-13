Четырехбалльная магнитная буря будет бить по Земле два дня: как защититься от солнечных штормов

В пятницу, 14 июня, на Землю будут влиять сильные геомагнитные шторма "оранжевого" уровня опасности. Они продлятся по меньшей мере до 15 июня.

Как сообщает Meteoagent, сегодня магнитная буря будет достигать четырех баллов. Это может повлиять на самочувствие и здоровье людей.

Когда магнитные бури. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Когда магнитные бури. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Наиболее подвержены воздействию магнитных бурь:

люди с хроническими заболеваниями: сердечно-сосудистыми, эндокринными, неврологическими;

пожилые люди;

беременные;

дети;

люди с метеозависимостью.

Читайте также: Есть ли связь между магнитными бурями и плохим самочувствием: врач ответил

Среди симптомов воздействия магнитных бурь фиксируются головные боли, головокружение, слабость, усталость, нарушение сна, повышенная раздражительность и обострение хронических заболеваний. Во время сильных штормов рекомендуется пить:

воду;

зеленый чай;

отвар шиповника;

компот из сухофруктов;

морс из клюквы.

Ранее мы сообщали, почему от непогоды и магнитных бурь болит голова.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!