Чотирибальна магнітна буря битиме по Землі два дні: як захиститися від сонячних штормів

У п'ятницю, 14 червня, на Землю впливатимуть сильні геомагнітні шторми "помаранчевого" рівня небезпеки. Вони триватимуть щонайменше до 15 червня.

Як повідомляє Meteoagent, сьогодні магнітна буря сягатиме чотирьох балів. Це може вплинути на самопочуття та здоров'я низки людей.

Коли магнітні бурі. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Найбільш схильні до впливу магнітних бур:

люди з хронічними захворюваннями: серцево-судинними, ендокринними, неврологічними;

люди похилого віку;

вагітні;

діти;

люди з метеозалежністю.

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Серед симптомів впливу магнітних бур фіксуються головний біль, запаморочення, слабкість, втома, порушення сну, підвищена дратівливість та загострення хронічних захворювань. Під час сильних штормів рекомендується пити:

воду;

зелений чай;

відвар шипшини;

компот із сухофруктів;

морс із журавлини.

Раніше ми повідомляли, чому від негоди та магнітних бур болить голова.

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