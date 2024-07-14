Четыре очереди одновременно: в Укрэнерго анонсировали отключение света 15 июля

В понедельник, 15 июля, графики отключений электроэнергии в Украине будут действовать на протяжении всех суток. В частности, в определенные часы ограничения будут сильнее.

Речь идет об отключении одновременно в 3 и 4 очередей. Об этом сообщает УкрЭнерго.

Отмечается, что в вечерние часы с 16:00 до 24:00 облэнерго будут применять одновременно 4 очереди отключений.

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"15 июля меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток. В другие часы будут действовать три очереди отключений. Потребляйте, пожалуйста, бережливо", – говорится в сообщении.

Ранее эксперты назвали приборы, незаметно накручивающие счета за свет.

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