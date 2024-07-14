Чотири черги одночасно: в Укренерго анонсували відключення світла 15 липня

У понеділок, 15 липня, графіки відключень електроенергії в Україні діятимуть протягом усієї доби. Зокрема, у певні години обмеження будуть сильнішими.

Йдеться про відключення одночасно у 3 та 4 черг. Про це повідомляє Укренерго.

Зазначається, що у вечірні години, з 16:00 до 24:00, обленерго застосовуватимуть одночасно 4 черги відключень.

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"15 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби. В інші години діятимуть три черги відключень. Споживайте, будь ласка, ощадливо", – йдеться у повідомленні.

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