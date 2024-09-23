Чем подкармливать смородину для роскошного урожая: советы огородников

Осень – ключевой сезон для ухода за кустами смородины. Правильная подкормка в этот период обеспечит вам щедрый урожай в следующем году, который вы будете собирать не горстями, а целыми ведрами. Об этом пишет prostoway.

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Мощная подкормка для обильного плодоношения

Многие мечтают о богатом урожае, но не каждый знает секрет стимулирования плодородия кустов. Ключ к успеху – правильно подобранные удобрения. Предлагаем вам рецепт эффективной смеси:

3 килограмма доломитовой муки;

10 г борной кислоты;

1 столовая ложка медного купороса.

Как применять:

Равномерно рассыпьте смесь под кустами смородины. Обильно полейте водой для лучшего растворения и усвоения питательных веществ. Слегка разрыхлите почву, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням.

Эта подкормка богата кальцием и магнием, который не только питает растение, но и служит профилактикой против различных заболеваний. Для максимального эффекта рекомендуется замульчировать обработанный участок соломой.

Применив этот метод осенью, вы забудете о заботах к следующему сезону, а ваши кусты отблагодарят вас обильным плодоношением.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, чем лучше засеять участок после сбора овощей.

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