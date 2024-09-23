Чим підживлювати смородину для розкішного врожаю: поради городників

Осінь — ключовий сезон для догляду за кущами смородини. Правильне підживлення в цей період забезпечить вам щедрий врожай наступного року, який ви збиратимете не жменями, а цілими відрами. Про це пише prostoway.

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Потужна підживка для рясного плодоношення

Багато хто мріє про багатий урожай, але не кожен знає секрет стимулювання родючості кущів. Ключ до успіху — правильно підібрані добрива. Пропонуємо вам рецепт ефективної суміші:

3 кілограми доломітового борошна;

10 грамів борної кислоти;

1 столова ложка мідного купоросу.

Як застосовувати:

Рівномірно розсипте суміш під кущами смородини. Рясно полийте водою для кращого розчинення та засвоєння поживних речовин. Злегка розпушіть ґрунт, щоб забезпечити доступ кисню до коренів.

Ця підживка багата на кальцій та магній, що не лише живить рослину, але й слугує профілактикою проти різноманітних захворювань. Для максимального ефекту рекомендується замульчувати оброблену ділянку соломою.

Застосувавши цей метод восени, ви забудете про турботи до наступного сезону, а ваші кущі віддячать вам рясним плодоношенням.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, чим краще засіяти ділянку після збору городини.

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