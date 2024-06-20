Чем эффективно обработать картофель от колорадского жука: экологичные и безопасные средства

Когда появляются первые ростки картофеля, за ними следом приходят и незваные гости - колорадские жуки. Их полосатые спинки так и просятся под раствор инсектицида, но разве хочется вредить окружающей среде и рисковать собственным здоровьем? К счастью, есть и другие, более экологичные методы борьбы.

Вместо химических средств, которые вредят не только вредителям, но и полезным насекомым и к тому же со временем теряют свою эффективность, команда UAportal совместно с prostoway предлагает вам обратить внимание на экологические методы борьбы с колорадским жуком.

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Как экологически бороться с вредителями

1. Ручной сбор: это самый простой и эффективный способ, особенно для небольших участков. Регулярно осматривайте растения, собирая жуков и их яйца вручную. Не забудьте заглянуть под листья.

2. Зола: этот замечательный природный инсектицид отпугивает вредителей. Припорошите ботву картофеля золой: до цветения - раз в две недели, после - раз в месяц. Для усиления эффекта можно смешать золу с табачной золой и сухой горчицей.

3. Острый перец: его жгучий аромат не нравится колорадским жукам. Приготовьте отвар из 25 г сушеного и 50 г свежего измельченного перца, залив их 1 л горячей воды. Кипятите 10 минут, затем процедите, разведите 5 л воды и добавьте 20 г дегтярного мыла. Этим раствором опрыскивайте картофель. Колорадским жукам будут очень не нравиться подобные угощения.

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