Часто болеют: какие растения не стоит сажать у себя в саду

Какие растения нельзя сажать в саду

Весной начинается активный сезон ухода за садом. Цветы распускаются, появляются новые зеленые побеги, и многие стремятся добавить в свой зеленый угол что-то новое.

Однако, прежде чем покупать саженцы, важно знать, какие растения не рекомендуется сажать в саду. Некоторые из них могут быть подвержены болезням, вредить другим растениям или просто не подходят для вашего климата. Об этом пишут vikna.tv.

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Вот 4 растения, которых лучше избегать в своем саду:

1. Конский каштан:

В южных регионах это дерево может хорошо расти и цвести.

Однако в прохладном и влажном климате оно часто болеет грибковыми заболеваниями.

Лечение конского каштана сложное: дерево требует регулярной очистки, уборки пораженных листьев и веток, а также обработки почвы.

2. Штамбовая козья ива:

Это дерево может быть декоративным, но оно также подвержено грибковой болезни – ржавчине.

Ржавчина не только портит внешний вид ивы, но и может распространяться на другие растения, например розы.

3. Флокса:

Эти популярные цветы нуждаются в тщательном уходе.

После посадки флоксы часто поражаются мучнистой росой, для борьбы с которой необходима обработка золой.

Для обильного цветения и профилактики болезней флоксам требуется регулярная забота.

4. Можжевельник:

Можжевельник, как и штамбовая ива, может поражаться ржавчиной.

Это заболевание опасно не только для самого можжевельника, но и для других плодовых деревьев (груши, яблони) и рябины.

Споры ржавчины легко переносятся ветром, поэтому даже можжевельник, посаженный вдали от других растений, может представлять угрозу.

Помните, что правильно подобранные растения – это залог красивого и здорового сада.

Перед тем, как сажать что-нибудь новое, тщательно изучите особенности растения и убедитесь, что оно подходит для вашего климата и почвы.

Обратите внимание:

Эта статья носит рекомендательный характер.

Есть сорта и гибриды некоторых из этих растений, которые могут быть более устойчивыми к болезням.

Перед посадкой любого растения важно проконсультироваться с опытным садоводом или специалистом по озеленению.

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