Бюджет 80 тысяч гривен: рейтинг лучших авто с пробегом

Покупка и продажа б/у автомобилей в Украине не теряют актуальности, особенно период войны. Такие авто стоят гораздо дешевле, и часто находятся в хорошем состоянии.

Проанализировав рынок, UApotrtal создал подборку шести популярных автомобилей, которые можно приобрести за 2000 тысяч долларов.

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Daewoo Lanos 2004 I поколение. За него хозяин просит 81700 грн. Пробег автомобиля составляет 180 тыс. км. Двигатель 1.5 л (86 л.с./63 кВт), бензин, коробка передач механика, привод передний. Бонус – к авто владелец отдает комплект зимних шин.

Opel Omega 1994 II поколение/B. Заявленная стоимость 81 тысячи грн. Пробег 380 тыс. км. Двигатель 2 л, бензин, коробка передач механика, задний привод.

Volkswagen Passat 1991 г., пробег 272 тыс. км. Двигатель 1.8 л бензин.

Opel Combo 2005, 250 тыс. км. пробег. Двигатель 1.2л, дизель. Однако владелец пишет о минусах – авто имеет проблемы с двигателем.

Lifan 520 2007 г., пробег 200 тыс. км. Двигатель 1.3л, газ и бензин.

Mazda 323 1995 г. V поколение, пробег 298 тыс. км. Двигатель 87 л.с. /64 кВт, коробка передач механика, передний привод. В авто его владелец отдает комплект летних шин на титановых дисках R14 и комплект зимних на штамповках R13. Диски покрыты порошковой краской.

Ранее мы сообщали, какие автомобили можно купить в Украине за 8 тысяч долларов.

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