Бюджет 80 тисяч гривень: рейтинг кращих авто з пробігом

Купівля та продаж вживаних автомобілів в Україні не втрачають актуальності, особливо період війни. Такі автівки коштують набагато дешевше, й часто перебувають у гарному стані.

Проаналізувавши ринок, UApotrtal створив добірку шести популярних автомобілів, які можна придбати за 2000 тисячі доларів.

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Daewoo Lanos 2004 I покоління. За нього господар просить 81 700 грн. Пробіг автівки складає 180 тис. км. Двигун 1.5 л (86 к.с. / 63 кВт), бензин, коробка передач механіка, привід передній. Бонус – до автівки власник віддає комплект зимових шин.

Opel Omega 1994 II покоління/B. Заявлена вартість 81 тисяча грн. Пробіг 380 тис. км Двигун 2 л, бензин, коробка передач механіка, задній привід.

Volkswagen Passat 1991, пробіг 272 тис. км. Двигун 1.8 л бензин.

Opel Combo 2005, 250 тис. км пробіг. Двигун 1.2 л, дизель. Однак власник пише про мінуси – авто має проблеми з двигуном.

Lifan 520 2007, пробіг 200 тис. км. Двигун 1.3 л, газ та бензин.

Mazda 323 1995 V покоління, пробіг 298 тис. км. Двигун 87 к.с. / 64 кВт, коробка передач механіка, передній привід. До авто його власник віддає комплект літніх шин на титанових дисках R14 та комплект зимових на штамповках R13. Диски вкриті порошковою фарбою.

Раніше ми повідомляли, які автомобілі можна купити в Україні за 8 тисяч доларів.

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