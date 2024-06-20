Бушует геомагнитный шторм силой четыре балла: как защититься

В четверг, 20 июня, на Земле продолжается магнитная буря. Ее сила составляет четыре балла, что относит ее к оранжевому уровню опасности.

По прогнозу сервиса Meteoagent, в пятницу, 21 июня, сила шторма стихнет до 3 баллов, однако уже на следующий день, 22 июня, снова вернется к четырем баллам. График магнитных бурь может измениться, ведь на него влияет поведение Солнца.

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Расписание магнитных бурь на июнь. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Расписание магнитных бурь на июнь. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Как магнитные бури оказывают влияние на человека?

Воздействие магнитных бурь на человека зависит от индивидуальных особенностей организма. Некоторые люди не испытывают никаких симптомов, в то время как другие могут чувствовать:

головная боль;

головокружение;

тошноту;

усталость;

снижение концентрации;

нарушение сна;

обострение хронических болезней.

Как защититься от магнитных бурь?

В дни магнитных бурь избегайте чрезмерного физического и эмоционального напряжения. Высыпайтесь, пейте много воды, употребляйте пищу, богатую витаминами и минералами.

Принимайте контрастный душ и проводите время на открытом воздухе. При необходимости принимайте обезболивающие и успокаивающие препараты.

Важно помнить, что влияние магнитных бурь на человека индивидуально. Если вы чувствуете какие-либо отрицательные симптомы, рекомендуется обратиться к врачу.

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