Будут ли свет выключаться 27 июня: что говорят в "Укрэнерго"
В четверг, 27 июня, во всех областях Украины будут выключать свет. В частности, графики почасовых отключений будут применены с 00:00 до 24:00.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго" в Telegram. По Украине не будут ограничивать питание объектов критической инфраструктуры.
Завтра, 27 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00, говорится в сообщении.
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В компании отметили, что объем ограничений наибольшим будет с 17:00 до 23:00, как и сегодня, 26 июня. В то же время питание объектов критической инфраструктуры не будет ограничиваться.
Украинцы могут найти графики почасовых отключений света по своему адресу в кабинете потребителя. Кроме этого, это можно узнать на официальных сайтах облэнерго и страницах в разных соцсетях.
Напомним, ранее в Минэнерго объяснили рост тарифов на свет.
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