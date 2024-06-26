Будут ли свет выключаться 27 июня: что говорят в 'Укрэнерго'

В четверг, 27 июня, во всех областях Украины будут выключать свет. В частности, графики почасовых отключений будут применены с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго" в Telegram. По Украине не будут ограничивать питание объектов критической инфраструктуры.

Завтра, 27 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00, говорится в сообщении.

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В компании отметили, что объем ограничений наибольшим будет с 17:00 до 23:00, как и сегодня, 26 июня. В то же время питание объектов критической инфраструктуры не будет ограничиваться.

Украинцы могут найти графики почасовых отключений света по своему адресу в кабинете потребителя. Кроме этого, это можно узнать на официальных сайтах облэнерго и страницах в разных соцсетях.

Напомним, ранее в Минэнерго объяснили рост тарифов на свет.

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