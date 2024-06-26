Чи вимикатимуть світло 27 червня: що говорять в 'Укренерго'

У четвер 27 червня в усіх областях України вимикатимуть світло. Зокрема, графіки погодинних відключень будуть застосовані з 00:00 до 24:00.

Про це повідомили в пресслужбі "Укренерго" в Telegram. По Україні не обмежуватимуть живлення обʼєктів критичної інфраструктури.

Завтра, 27 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00, йдеться у повідомленні.

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У компанії зазначили, що обсяг обмежень найбільшим буде з 17:00 до 23:00, як і сьогодні, 26 червня. Натомість живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

Українці можуть знайти графіки погодинних відключень світла за своєю адресою у кабінеті споживачі. Крім цього, це можна дізнатися на офіційних сайтах обленерго та сторінках у різних соцмережах.

Нагадаємо, раніше у Міненерго пояснили зростання тарифів на світло.

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