Будет видно невооруженным глазом: в начале лета шесть планет устроят парад

3 июня 2024 года состоится редкое и увлекательное астрономическое явление – парад шести планет: Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Эти планеты выстроятся в одну линию, создавая поразительную картину.

Парад планет будет виден с разных точек земного шара. Лучшее время для наблюдения – за час до рассвета. Чтобы точно определить время и место видимости парада в вашем регионе, рекомендуется воспользоваться специализированным приложением, например Sky Tonight.

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Невооруженным глазом можно будет рассмотреть Юпитер, Меркурий, Марс и Сатурн. Обладатели мощных биноклей или телескопов смогут также увидеть Уран, расположенный рядом с Меркурием, и находящийся возле Сатурна Нептун.

Парад планет. Источник: SkyTonight Парад планет. Источник: SkyTonight

Для лучшего наблюдения за парадом рекомендуется выбрать место, расположенное вдали от искусственного освещения. Не забудьте взять бинокль или телескоп, если хотите увидеть Уран и Нептун.

Юпитер: самая яркая из планет в этом выравнивании, легко видимая невооруженным глазом.

Меркурий: видимый без посторонней помощи, но низко на горизонте.

Марс и Сатурн: оба будут видны и легко заметны.

Уран и Нептун: эти планеты гораздо тусклее, и для их четкого наблюдения нужен бинокль или телескоп.

Где посмотреть парад планет

На YouTube транслируется видео из космоса в реальном времени с МКС. Международная космическая станция находится на низкой околоземной орбите на высоте 420 км над планетой Земля.

Напомним, ученые обнаружили новую огромную планету, похожую на сладкую вату.

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