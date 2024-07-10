Будет идеальным даже в адскую жару: как сохранить стойкость макияжа летом

Лето в разгаре, а это значит, что пришло время для легкой одежды, освежающих коктейлей и... подтекающего макияжа. Не беспокойтесь, ведь сохранить безупречный вид даже в самый жаркий день вполне возможно! OBOZ.UA собрал советы профессиональных визажистов, которые помогут вам сделать ваш макияж устойчивым к жаре.

Уход за кожей: основа стойкого макияжа

Прежде чем наносить макияж, важно позаботиться о коже. Очистите лицо мягким очищающим средством, подходящим для вашего типа кожи, а затем нанесите увлажняющий крем. Это поможет создать гладкую основу для макияжа и предотвратить его тусклость в течение дня.

Легкие текстуры – залог комфорта

В жару лучше избегать плотных тональных оснований и пудр. Предпочтите легкие текстуры, такие как BB- или CC-кремы, которые не забивают поры и дают естественный финиш. Для дополнительного матирования и бронзового эффекта нанесите немного минеральной пудры.

Водостойкость – ваш спаситель

Тушь и подводка для глаз – это те продукты, которые первыми "сдаются" под напором жары. Поэтому выбирайте водостойкие формулы, которые не осыпаются и не растекаются в течение дня.

Праймер – ваш секретный щит

Праймер – это настоящая палочка-выручалочка для устойчивого макияжа. Он не только выравнивает поверхность кожи, но и помогает закрепить тональное основание, консиллер и другие косметические средства.

Фиксация – залог безупречности

После нанесения макияжа обязательно зафиксируйте его спреем-фиксатором. Это поможет сохранить ваш макияж свежим и безупречным на протяжении всего дня, даже в жаркую погоду.

Небольшой набор SOS в вашей сумочке

Даже самый стойкий макияж может потребовать коррекции в течение дня. Поэтому возьмите с собой в сумочку несколько незаменимых помощников:

Салфетки для лица помогут удалить жирный блеск и освежить макияж.

помогут удалить жирный блеск и освежить макияж. Пудра: для коррекции тона и матирования кожи.

для коррекции тона и матирования кожи. Мини-версия туши: чтобы подкрасить ресницы, если это потребуется.

чтобы подкрасить ресницы, если это потребуется. Гигиеническая помада для увлажнения губ.

Как правильно снимать макияж: одно простое правило

Небольшие уловки для жаркого дня

Холодите косметику: храните увлажняющий крем, сыворотки и другие косметические средства в холодильнике. Это поможет им лучше освежать и тонизировать кожу.

храните увлажняющий крем, сыворотки и другие косметические средства в холодильнике. Это поможет им лучше освежать и тонизировать кожу. Используйте термальную воду: распыляйте термальную воду на лицо в течение дня, чтобы увлажнить и освежить кожу.

распыляйте термальную воду на лицо в течение дня, чтобы увлажнить и освежить кожу. Носите шляпу: шляпа не только защитит ваше лицо от солнца, но и поможет сохранить макияж.

шляпа не только защитит ваше лицо от солнца, но и поможет сохранить макияж. Пейте много воды: употребление достаточного количества воды поможет увлажнить кожу изнутри и предотвратить ее тусклость.

Следуя этим простым советам, вы сможете сохранить свой макияж стойким и безупречным даже в самый жаркий день. Помните, что красота – это не только о том, как вы выглядите, но и о том, как вы себя чувствуете. Потому наслаждайтесь летом, чувствуя себя уверенно и комфортно!

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!