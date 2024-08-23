Баклажаны, запеченные с сыром: любят даже дети

Гостят у меня мои любимые племянники и оказывается малышу очень вкусный сыр Cambozola. Я сам был удивлен – ему только 5 лет! Однако я сам люблю этот вкусный сыр с белой, нежной плесенью снаружи и прожилками голубой в середине. Так что вместе с мамой мы решили приготовить баклажаны для племянника. Думаю, вы знаете, что детям трудно угодить, поэтому мы придумываем вкусные блюда!

Я взял:

3 больших баклажана

800г томатов

пол головки чеснока

оливковое масло, чабрец, соль, душица (орегано) и базилик

кусок сыра Cambozola

Готовим:

баклажаны режу пополам, делаю надрезы почти до кожуры, хорошо поливаю маслом, солю и ставлю запекать при температуре 180-190 градусов 30-40 минут - до полной готовности - нежности и мягкости

томаты режу пополам, также солю немного, добавляю чабрец и душицу, немного масла и чистящие зубочки чеснока, и тоже запекаю 35-40 минут.

затем томаты протираю через сито, и при необходимости немного упарю на сковороде, чтобы соус был немного густым.

готовые баклажаны просто разминаю вилкой, при необходимости немного досаливаю, добавляю соус из томатов, листики базилика и ломтики сыра Cambozola.

ставлю запекаться где-то 10-12 минут под верхним грилем и готово.

Было ну очень вкусно, особенно понравилось малышам. Мы были счастливы.