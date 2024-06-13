Автомобили каких марок украинцы чаще всего ввозили в первой половине 2024 года: только 28% из них – новые

В Украину с начала 2024 года было завезено более 160 тысяч транспортных средств. Это на 21% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

72% всех ввезенных автомобилей в этом году были подержанными. В настоящее время средний возраст ввозимых автомобилей составляет 10 лет, сообщает Опендатабот.

Самой популярной маркой среди всех ввезенных автомобилей в этом году стал VOLKSWAGEN – 18 771 авто или 11.7% от общего количества. На втором месте оказался RENAULT с 13187 транспортными средствами (8.2%), а третье место занимает AUDI – 9137 авто (5.7%).

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В свою очередь, самыми популярными моделями среди импортируемых авто стали SKODA OCTAVIA, VOLKSWAGEN GOLF и PASSAT.

Топ авто в 2024 году:

VOLKSWAGEN 11.7%

RENAULT 8.2%

AUDI 5.7%

NISSAN 5.6%

BMW 4.5%

TOYOTA 4.2%

SKODA 4.2%

FORD 4.1%

HYUNDAI 3.4%

Бензиновые авто остаются самыми востребованными – это практически каждый второй ввезенный автомобиль. Дизельными были 29% ввезенных в этом году автомобилей. На электрокары приходится 12,9%.

Больше всего нововвезенных авто зарегистрировали в Киеве – 13,9%. В топ-3 попали Львовщина (10,2%) и Одесщина (7,5%).

Напомним, названы топ-15 кроссоверов до $8000, которые доступны на украинском рынке.

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