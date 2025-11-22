Археологи обнаружили в Турции древнюю гавань и корабли 4000 лет (фото)

Вблизи Фетхие в Турции археологам удалось найти давнюю гавань и несколько затонувших в разные эпохи кораблей — от бронзового века до времен Османской империи. Исследователи зафиксировали остатки, которым почти четыре тысячи лет, и таким образом получили одну из наиболее полных хронологических карт морской деятельности в восточной части Средиземного моря.

Экспедиция под руководством доцента Хакана Ониза из университета Акдениз применяла высокоточный сонар, роботизированные системы и целевые погружения с научного судна UPL, что позволило подробно исследовать глубоководные участки. Об этом пишет Arkeonews.

По словам Ониза, в этом году команда обнаружила десять новых кораблей — шесть возле Анталии и четыре у Фетхие. Всего в турецких водах зафиксирован 421 затонувший корабль.

Одной из главных находок стала неизвестная ранее гавань, судя по всему, функционировавшая с IV века до н. е. и вплоть до позднего османского периода. Обломки якорей на морском дне указывают, что это место на протяжении веков использовали в качестве безопасной стоянки торговые суда, двигавшиеся между Египтом, Левантом и южной Анатолией. Природный рельеф защищал корабли от западных ветров, песчаное дно удерживало якоря, а близость источников пресной воды делала стоянку очень удобной для мореплавателей.

Анализ якорей из разных эпох показывает, что моряки регулярно возвращались к этой точке, полагаясь на знакомые прибрежные ориентиры в то время, когда плавание в открытом море оставалось сложным и опасным. В этом районе нашли также три затонувших корабля, предположительно ставших жертвами внезапных восточных штормов. По словам Ониза, в таких ситуациях экипажи нередко вынуждены были бросать якорь, перерезать канат и убегать, чтобы спастись.

Сохранившиеся грузы, амфоры и конструктивные элементы этих судов помогают воспроизвести торговые маршруты прошлого и понять, как формировались экономические связи в Средиземноморье. Новые открытия становятся важным дополнением к стремительно растущему каталогу подводного наследия Турции и демонстрируют, насколько значительна роль этого региона в международной торговле на протяжении тысячелетий.

Обнаруженная гавань не только расширяет представление о древней навигации, но и позволяет лучше понять, как моряки разных эпох приспосабливались к изменяющимся погодным условиям, опасностям побережья и потребностям в безопасных портах во время длительных путешествий.

