Археологи обнаружили в Помпеях целый ряд уникальных фресок в натуральную величину: чем интересны (фото)

Археологи, работающие в Помпеях, обнаружили серию уникальных фресок, запечатленных почти в натуральную величину. Это открытие проливает новый свет на религиозную жизнь города накануне его уничтожения в результате извержения Везувия в 79 году н. е.

"Фрески образуют большой фриз, покрывающий три стены банкетного зала. На них изображены обряды посвящения в культ Диониса – древнегреческого бога вина, плодородия, театра и религиозного экстаза. Эти мистерии Диониса были тайными ритуалами, которые обещали духовное просветление и". Об этом пишет The Independent.

Датированное 40–30 гг. до н. э., изображение демонстрирует последователей Диониса в состояниях ритуального экстаза – они танцуют и охотятся. Фреска имеет визуальные параллели с рисунками у Вилли Мистерий, обнаруженной более столетия назад.

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Министр культуры Италии Алессандро Джули, комментируя открытие, отметил:

"Сегодняшний день войдет в историю, ведь эта находка беспрецедентна. Наряду с Виллой Мистерий эта фреска раскрывает новые, до сих пор малоизвестные аспекты жизни древнего Средиземноморья".

На фризе изображены последовательницы Диониса как танцовщицы и охотницы, которые несут убитых коз или держат мечи и внутренности животных. В центре сцены – элегантно одетая женщина, которая, вероятно, ожидает посвящения в мистерии.

Верхний фриз содержит сцены со священными животными – олененком, выпотрошенным кабаном, петухами и рыбой. По мнению исследователей, это подчеркивает двойной характер культа Диониса, совмещая праздничные мотивы с жертвоприношением.

Директор Помпей Габриэль Цухтригель подытожил смысл изображенных сцен:

"Главный вопрос – кем вы хотите быть в жизни: охотником или добычей?"

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