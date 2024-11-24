Археологи обнаружили в Англии древнюю братскую могилу: одно из самых тонких массовых захоронений

В саду Лестерского собора в Англии археологи обнаружили уникальное массовое захоронение, где покоятся 123 человека. Исследование показало, что это захоронение произошло примерно за 150 лет до "Черной смерти".

Команда под руководством Мэтью Морриса обнаружила, что тела были похоронены в три скорых этапа. Это свидетельствует о срочной реакции на масштабное событие, повлекшее значительные человеческие потери. Об этом пишет Heritage Daily.

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Радиоуглеродный анализ и исторические хроники указывают на возможные причины: эпидемия или сильный голод в период между X и XII веками. Образцы останков переданы в Институт Фрэнсиса Крика для дальнейшего изучения.

Интересно, что при погребении соблюдались организованные гражданские обычаи – об этом свидетельствует отсутствие остатков одежды и аккуратность захоронения.

Эта находка добавляет новые штрихи к пониманию средневековой истории Лестера и подтверждает богатое археологическое наследие собора.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

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